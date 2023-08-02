Мошенники разослали вологжанам смс от имени полиции, с просьбой явиться в отдел

[ Общество ]

Полиция Вологодской области сообщает о мошеннической рассылке СМС-сообщений от лица ведомства

"В настоящее время зафиксированы случаи поступления на мобильные номера жителей Вологодской области СМС-сообщений, в которых гражданам предписывается в текущую дату явиться к 18.00 в УМВД России по Вологодской области по адресу г. Вологда, ул. Мира, д. 30 в соответствии со ст. 188 УПК РФ. При этом указаны телефоны для связи, которые реально принадлежат подразделениям УМВД России по Вологодской области и размещены на официальном интернет-сайте ведомства", - сообщают в УМВД России По Вологодской области. 

полиция

В полиции уточняют, что информация в данном СМС-сообщении не соответствует действительности. Номер, с которого произведена рассылка, является мошенническим.

"УМВД России по Вологодской области не рассылает гражданам ни смс-сообщений, ни сообщений в мессенджерах по поводу процессуальных действий. Очевидно, что реальные номера телефонов ведомства и действительный адрес используются в данном сообщении, чтобы вызвать доверие, в дальнейшем им злоупотребить и подвергнуть граждан обману".

Чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не перезванивайте на номер, с которого было отправлено СМС-сообщение, говорят в полиции. 

Теги: полиция мошенники
 

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