В Череповецком районе начальницу отделения почты будут судить за присвоение и служебный подлог

[ Общество ]

В Череповецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении и служебном подлоге.

«По версии следствия, начальник одного из отделений почтовой связи в Череповецком районе на протяжении 2018-2022 г.г. не вносила в кассу денежные средства, вырученные от реализации населению товаров, а также совершала их хищение иными способами, причинив АО «Почта России» имущественный вред на сумму, превысившую 338 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Чтобы скрыть присвоение, она внесла ложные сведения в финансовые документы учреждения. Недостача была выявлена в ходе ревизии.

Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд для рассмотрения по существу.

Теги: почта присвоение служебный подлог уголовное дело
 

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