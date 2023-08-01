В Великом Устюге автомобиль на полном ходу врезался в автобусную остановку

В Великом Устюге автомобиль «Шкода» врезался в автобусную остановку, сообщает «СМ|Великий Устюг».

Инцидент произошёл минувшей ночью у Земляного моста. Судя по видео, опубликованном в группе издания, водитель на большой скорости преодолел переправу, не справился с управлением, не смог войти в поворот и машина ударилась об автобусный павильон. Информации о пострадавших не поступало.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Остановочный комплекс демонтировали и после ремонта установят на прежнее место.