В Череповецком районе подростку пришлось сесть за руль, когда его матери стало плохо

В Череповецком районе на заседании комиссии по делам несовершеннолетних было принято решение о назначении штрафа 16-летнему подростку, который был вынужден сесть за руль, когда его матери стало плохо, сообщает 35media со ссылкой на газету «Речь».

По данным издания, подросток с матерью находился в деревне. Когда ей стало плохо, юноша позвонил отцу, который сказал ему садиться за руль и везти женщину в аптеку за лекарствами. Они поехали по лесной дороге, где их остановили сотрудники ГИБДД.

«Сын ехал по лесной дороге, там ловят алкашей. У нее (указывает на супругу — Авт.) давление под двести, она могла потерять сознание, а они (сотрудники ГИБДД — Авт.) час десять минут протокол составляли. Да, это я сказал сыну — вези маму в аптеку за лекарствами. А что еще он должен был делать?», - приводит 35media слова отца мальчика на заседании.

В итоге подростку назначили два штрафа: за езду без прав и непристёгнутый ремень. Общая сумма штрафов составила 6000 рублей, но в течение 20 дней можно оплатить только половину.