Состояние Алексея Мордашова выросло с начала года на $626 млн

[ Экономика ]

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2023 года увеличилось на $32,341 млрд. Таковы данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В пятерке богатейших россиян оказался Алексей Мордашов.

На первом месте росту состояния оказался совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его капитал вырос на $5,9 млрд, до $21,3 млрд.

Богатейшим среди российских предпринимателей остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала года выросло на $1,23 млрд, до $29,8 млрд. Далее идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $2,73 млрд, до $27,4 млрд. За ним следует бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на $4,98 млрд, до $24,8 млрд.

На четвертом месте — Вагит Алекперов, который в апреле 2022 года сложил с себя полномочия президента ЛУКОЙЛа и покинул совет директоров компании из-за санкций. Замыкает пятерку богатейших предпринимателей из России основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого выросло с начала года на $626 млн, до $19,3 млрд.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. 

Теги: Мордашов олигархи
 

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