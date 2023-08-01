В Кадуйском районе педагоги не проходили обязательную психиатрическую экспертизу

В Кадуйском районе педагогов через суд обязали пройти обязательное психиатрическое освидетельствование.

Прокуратура Кадуйского района в интересах неопределенного круга несовершеннолетних лиц обратилась в суд с исками сразу к нескольким школам и к Управлению образования администрации Кадуйского муниципального округа об обязании исполнить требования трудового законодательства. А именно возложить на ответчиков обязанность обеспечить финансирование и провести обязательное психиатрическое освидетельствование педагогических работников.

"В обоснование иска указала, что прокуратурой района проведены проверки, в ходе которых установлено, что в образовательными организациями не организовано проведение обязательных психиатрических освидетельствований педагогических работников, что является нарушением требованием ТК РФ, Порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от20 мая 2022 года №342н", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Отсутствие сведений о психическом здоровье работников образовательного учреждения создает угрозу безопасности обучающихся, поскольку к обучению, воспитанию, развитию несовершеннолетних могут допускаться лишь те лица, которые не представляют угрозы их жизни и здоровью.

Кадуйский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора района в отношении трех школ: МБОУ КМО «Кадуйская средняя школа № 1 имени В.В.Судакова», МБОУ КМО «Кадуйская средняя школа», МБОУ КМО «Хохловская средняя школа имени Героя Советского Союза В.П. Лебедева». МБОУ Кадуйского муниципального округа «Андогская средняя школа имени Героя Советского Союза А.А. Карташова» и МБОУ Кадуйского муниципального округа «Мазская основная школа» добровольно исполнили требования прокурора. Дела по указанным школам прекращены.