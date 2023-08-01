В Великом Устюге неизвестные угнали полоскалку в День ВМФ. Об этом сообщили в администрации Великоустюгского округа.

"Мы про вчерашний праздник, который в результате для пяти мореманов завершился увлекательным аттракционом – катанием на полоскалке. Умудрились ведь, приложив усилия, угнать её от Солнечных часов во вторую часть города. А когда наступило прозрение, припарковали полоскалку возле берега, тщательно закрепив, чтобы она не уплыла. За это отдельное спасибо! Неплохо было бы, конечно, и на место вернуть", - написали сотрудники администрации.

Ранее NewsVo писал, что жители Великого Устюга не смогли постирать вещи на полоскалках, которые были оборудованы на реке Сухоне в рамках госконтрактов.

Администрация Великоустюгского округа в конце мая сообщила о том, что в городе полоскалки готовят к установке

Полоскалки заработали с 6 июня в четырех точках Великого Устюга. Полоскалки в городе устанавливают каждый год. В этом году из бюджета на их обустройство ушло 250 тысяч рублей.

Легендарные великоустюгские полоскалки стали знаменитыми в 2015 году, когда федеральные СМИ рассказали о деревянных мостках с поручнями, с которых устюжане полощут белье и стирают ковры. Жители крупных городов удивлялись (мягко говоря) такому приспособлению для стирки белья в двадцать первом веке. Однако ни власти, ни жители не удивляются таким приспособлениям для стирки белья.