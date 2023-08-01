За сутки в России были совершены 9 поджогов военкоматов

За последние сутки в России попытались сжечь сразу 9 военкоматов. Поджоги зафиксированы в разных частях страны: в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске, Копейске и Северодвинске.

Поджигатели сказали, что им позвонили мошенники. В большинстве поджигателями оказались пожилые люди. Так, в Санкт-Петербурге пожилой мужчина поджег дверь учреждения, а после этого сел в свою старую “Ладу” и протаранил ворота во двор здания напротив. В Северодвинске Архангельской области 76-летний пенсионер также попытался поджечь военкомат. Он был уверен, что в здании находятся "обвиняемые в госизмене".



В Казани к зданию военкомата подошла темноволосая девушка в светлых брюках и чёрной куртке с чёрным рюкзаком — бросила зажигательную смесь во входную дверь, но та не загорелась. Неизвестная скрылась.



В Россоши Воронежской области за попытку поджога задержана учительница истории. Она сказала, что ее убедили поджечь здание по телефону. Также женщина была убеждена, что надо поджечь военкомат в Можайске, "потому что там преступники".



В ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске была задержана 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций, примерно в это же время была задержана 34-летня жительница Верхнеуральска по тому же поводу.

Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка.