Череповчанин во время ссоры задушил свою жену

Житель Череповецкого района предстанет перед судом за убийство супруги. Он задушил ее во время ссоры.



По версии следствия, вечером 3 мая 2023 года житель деревни Озеро Череповецкого района пьяный вернулся домой, где поссорился со своей 43-летней супругой. Ссора началась на почве ревности. Мужчина понял руку на свою жену. Бил ее кулаками, пинал, а потом стал душить. Когда понял,т что жене стало плохо, вызвал скорую, но прибывшими медицинскими работниками была констатирована смерть женщины.

"Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Череповецкого района, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.