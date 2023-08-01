Вологжан приглашают присоединиться к велопрогулке по местам, связанным с Василием Беловым

Центр писателя В.И. Белова на Щетинина, 5 приглашает вологжан принять участие в познавательной велопрогулке «Беловские места в Вологде». Мероприятие состоится 9 сентября 2023 года.

"Велопрогулка «Беловские места в Вологде» — это экскурсия и литературная игра-путешествие по станциям, где можно весело и с пользой провести время: покататься на велосипедах в хорошей компании, насладиться красивыми видами нашего города, проверить знания и открыть для себя что-то новое о писателе Василии Ивановиче Белове, который долго жил в Вологде", - говорит методист по связям с общественностью МБУК "ЦБС г. Вологды" Лариса Комарова

Для участия в велопрогулке приглашаются команды, состоящие из четырёх человек. Команды формируют сами участники, при необходимости организаторы могут помочь в комплектовании.

На старте команды получат маршрутные листы, где будут указаны «станции», на каждой из которой нужно будет выполнить задание. Каждая станция — это памятное место, связанное с жизнью и творчеством Василия Белова. За каждое задание команда получает баллы, которые на финише суммируются и по итогу определяется команда-победитель. Желательно, чтобы в команде был телефон с доступом в Интернет и возможностью делать фотоснимки. Все участники получат сертификаты, а победители будут награждены памятными призами.

К участию в велопрогулке допускаются лица старше 18 лет. Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию. Регистрация команд начнётся 1 августа.

Для подготовки к игре можно использовать ресурсы сайта Центра писателя В.И. Белова, группы ВК и аудиогид «Беловские места в Вологде».