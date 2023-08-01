В Вологодской области раскрыли икону, которая ранее значилась неизвестной

В Кирилло-Белозерском монастыре раскрыли икону, которая ранее значилась неизвестной.

Коллекция памятников древнерусской живописи Кирилло-Белозерского музея-заповедника богата интересными экспонатами. Всего собрание единственного федерального музея Вологодчины насчитывает более 87000 предметов церковного и народно-прикладного искусства, письменных и археологических источников. Несмотря на это, основой музейных фондов является собрание иконописи.

«На сегодняшний день в него входит пять процентов от общего числа экспонатов. Это памятники XV-начала XX века, происходящие из Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Горицкого монастырей, Нило-Сорской пустыни, из приходских церквей города Кириллова, Белозерска, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского районов Вологодской области. Среди них можно увидеть, как подписные памятники, так и не атрибутированные. Так, долгое время одна редкая икона XVIII века в учётных документах значилась, как «Неизвестный святой», и только после реставрации на памятнике открылся образ основателя крупнейшего православного монастыря не только России, но и Европы – преподобного Кирилла Белозерского!», - говорит генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Раскрытие древнего памятника проходило в реставрационных мастерских Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Изображение находилось под покровной пленкой потемневшей, почти черной от времени, олифы. После проведенного раскрытия живописи открылся образ кирилловского святого, последователя преподобного Сергия Радонежского.

«Реставрация памятника имела некоторые сложности. В некоторых местах наблюдались «выкрошки» и утраты красочного слоя до грунта. Членами реставрационного совета было принято решение подвести реставрационный левкас в местах утрат, а затем затонировать в цвет авторской живописи», - говорит художник-реставратор первой категории Иван Николаевич Федышин, реставрировавший эту икону.

На реставрацию полотна иконы у Ивана Федышина ушёл год. Серебряный оклад восстанавливала реставратор по металлу Светлана Михайловна Смирнова. В ходе реставрации были удалены загрязнения и продукты коррозии, выполнены консервация и монтаж оклада на планшет. Кроме того, сохранился и венец от иконы с тремя крупными камнями, закрепленными в глухих кастах. После апробации в Северной государственной инспекции пробирного надзора в Великом Устюге стало ясно – предметы выполнены из серебра.

В настоящее время венец и оклад от иконы находятся на хранении в коллекции драгоценных металлов музея, а икона с раскрытым образом преподобного Кирилла Белозерского представлена на всеобщее обозрение в открытом фондохранилище икон, которое расположилось в Вологодской башне Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Материалы пресс-секретаря Кирилло-Белозерского музея-заповедника Марии Хаустовой