В Вологодской области раскрыли икону, которая ранее значилась неизвестной

[ Культура ]

В Кирилло-Белозерском монастыре раскрыли икону, которая ранее значилась неизвестной.

Коллекция памятников древнерусской живописи Кирилло-Белозерского музея-заповедника богата интересными экспонатами. Всего собрание единственного федерального музея Вологодчины насчитывает более 87000 предметов церковного и народно-прикладного искусства, письменных и археологических источников. Несмотря на это, основой музейных фондов является собрание иконописи. 

икона

«На сегодняшний день в него входит пять процентов от общего числа экспонатов. Это памятники XV-начала XX века, происходящие из Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Горицкого монастырей, Нило-Сорской пустыни, из приходских церквей города Кириллова, Белозерска, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского районов Вологодской области.  Среди них можно увидеть, как подписные памятники, так и не атрибутированные. Так, долгое время одна редкая икона XVIII века в учётных документах значилась, как «Неизвестный святой», и только после реставрации на памятнике открылся образ основателя крупнейшего православного монастыря не только России, но и Европы – преподобного Кирилла Белозерского!», -  говорит генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. 

Раскрытие древнего памятника проходило в реставрационных мастерских Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Изображение находилось под покровной пленкой потемневшей, почти черной от времени, олифы. После проведенного раскрытия живописи открылся образ кирилловского святого, последователя преподобного Сергия Радонежского.

икона

«Реставрация памятника имела некоторые сложности. В некоторых местах наблюдались «выкрошки» и утраты красочного слоя до грунта. Членами реставрационного совета было принято решение подвести реставрационный левкас в местах утрат, а затем затонировать в цвет авторской живописи», - говорит художник-реставратор первой категории Иван Николаевич Федышин, реставрировавший эту икону.

На реставрацию полотна иконы у Ивана Федышина ушёл год. Серебряный оклад восстанавливала реставратор по металлу Светлана Михайловна Смирнова. В ходе реставрации были удалены загрязнения и продукты коррозии, выполнены консервация и монтаж оклада на планшет.  Кроме того, сохранился и венец от иконы с тремя крупными камнями, закрепленными в глухих кастах. После апробации в Северной государственной инспекции пробирного надзора в Великом Устюге стало ясно – предметы выполнены из серебра. 
В настоящее время венец и оклад от иконы находятся на хранении в коллекции драгоценных металлов музея, а икона с раскрытым образом преподобного Кирилла Белозерского представлена на всеобщее обозрение в открытом фондохранилище икон, которое расположилось в Вологодской башне Кирилло-Белозерского музея-заповедника. 

Материалы пресс-секретаря Кирилло-Белозерского музея-заповедника Марии Хаустовой

 

Теги: Кирилло-Белозерский музей иконы святыни
 

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