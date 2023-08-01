Три беспилотника пытались атаковать Москву и Подмосковье ночью 1 августа

Три беспилотных летательных аппарата пытались атаковать Москву и Подмосковье ночью 1 августа, сообщает ТАСС.

По данным издания, два были сбиты системой ПВО, ещё один попал в одну из башен в IQ-квартале Москвы-Сити. Повреждён фасад здания на уровне 21-го этажа, никто не пострадал. Обломки беспилотника обнаружены и будут направлены на взрыво-техническую экспертизу.

Предыдущая атака беспилотников на Москву произошла 30 июля. В 50-этажном здании "IQ-квартал" в деловом центре "Москва-Сити" произошел взрыв, было нарушено остекление на пятом и шестом этажах, пострадал один человек. По факту происшествия возбудили уголовное дело.