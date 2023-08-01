В Вологде прохожий задержал грабителя, который отобрал у женщины сумку

[ Общество ]

В Вологде бдительный прохожий задержал грабителя.

Установлено, что 30 апреля 2023 года неоднократно судимый пьяный вологжанин ударил по лицу сидевшую в автомобиле женщину и отобрал у неё сумку. После он попытался скрыться, но его задержал прохожий, который услышал крики потерпевшей. Таким образом, подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца.

Расследование уголовного дела по факту покушения на грабёж завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Теги: покушение грабеж уголовное дело
 

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