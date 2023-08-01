В Череповец и Вологду прибудут мощи Георгия Победоносца

[ Общество ]

В череповец 11 августа прибудут мощи Георгия Победоносца. Ковчег со святыней приедет 11 августа в 8 часов в кафедральный собор Афанасия и Феодосия Череповецких.

Верующие могут помолиться у мощей о мире, исцелении и укреплении веры.

«При земной жизни он был воином. За мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, его причислили к лику святых. Нет ни одного храма, где бы не было его иконы. Святыню привезут в Череповец впервые», — рассказал cherinfo секретарь Череповецкой епархии протоиерей Александр Куликов.

Мощи возят по России с мая. В Череповец они прибудут из Петрозаводка. Мощи пробудут в городе металлургов два дня. Затем ковчег с мощами повезут в Вологду.

Теги: мощи святыни
 

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