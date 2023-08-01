В Вологде проходит фестиваль старого кино

Фестиваль старого кино «КиноМетр» проходит в Вологде в «Салюте»

Креативное пространство «Салют, молодежь!» приглашает вологжан посмотреть классику отечественного и зарубежного кинематографа. Показы начинаются в 18:00. Вход свободный.

1 августа – «Волга-Волга». Советская музыкальная комедия. 6+

2 августа – «Унесенные ветром». Историческая драма по мотивам одноименного романа Маргарет Митчелл. 12+

3 августа – «Небесный тихоход». Три друга-летчика поклялись не влюбляться до конца войны. Советская музыкальная комедия. 0+

4 августа – «Конек-горбунок». Советский полнометражный рисованный мультипликационный фильм.

Адрес: Вологда, ул. Ленина, 12.0+