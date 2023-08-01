Малоимущие семьи Вологодской области могут подать заявление на единовременное пособие на первоклассника

[ Общество ]

Малоимущие семьи, в которых дети пошли в первый класс могут получить помощь. Размер единовременного пособия составляет три тысячи рублей.

С этого года изменился порядок получения единовременного пособия. Теперь оно не назначается беззаявительно и не зависит от факта получения ежемесячного пособия на ребенка.

«Для получения единовременного пособия родителям, дети которых пойдут в первый класс, надо в период с 1 августа по 15 ноября подать соответствующее заявление в филиал Центра социальных выплат по месту нахождения образовательной организации, в которую зачислен ребенок», – пояснил начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов. 

С заявлением необходимо представить документы о доходах всех членов семьи. Специалисты  учтут среднедушевые доходы семьи за шесть месяцев перед датой подачи заявления. Например, если заявление будет подано в августе, то учтут доходы за период с февраля по июль 2023 года.

Обратиться с заявлением о назначении пособия можно в многофункциональный центр. Адреса и телефоны указаны на сайте МФЦ.

В МФЦ действует система предварительной записи, которая позволяет вологжанам выбрать дату и точное время для подачи заявления. Записаться на прием можно лично у администратора зала, на официальном сайте МФЦ в разделе «Личный кабинет» или мобильном приложении.

По вопросу предоставления единовременного пособия можно обращаться в филиал Центра социальных выплат (контакты размещены на сайте учреждения) или по телефону контакт-центра (8172) 23-99-70.

Теги: пособия первоклассники
 

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