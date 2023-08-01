Жителя Вологды будут судить за то, что он ударил полицейского топором по голове

Вологжанин пойдет под суд за то, что ударил топором по голове представителя власти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти).

Происшествие случилось 28 июля 2023 года около 17 часов. 37-летний житель дома, расположенного на ул. Текстильщиков в Вологде, не захотел разговаривать с прибывшими к нему полицейскими, вышел из квартиры с топором в руке и стал замахиваться им в сторону правоохранителей.

«В момент пресечения его противоправных действий один из полицейских получил рубленую рану головы, несмотря на это совместно со своими коллегами сумел обезоружить злоумышленника. Тот был доставлен в территориальный следственный отдел и задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. В минувшую субботу по ходатайству органов следствия суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавшему полицейскому была своевременно оказана медицинская помощь», - сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Следствие по уголовному делу продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая оценит степень тяжести вреда, причиненного здоровью полицейского. Уголовное дело может быть переквалифицировано в зависимости от хода расследования дела. Сейчас подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Его проверяют на причастность к совершению им иных общественно опасных деяний.