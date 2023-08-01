Жителя Вологды будут судить за то, что он ударил полицейского топором по голове

[ Происшествия ]

Вологжанин пойдет под суд за то, что ударил топором по голове представителя власти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти).

Происшествие случилось 28 июля 2023 года около 17 часов.  37-летний житель дома, расположенного на ул. Текстильщиков в Вологде, не захотел разговаривать с прибывшими к нему полицейскими, вышел из квартиры с топором в руке и стал замахиваться им в сторону правоохранителей.

«В момент пресечения его противоправных действий один из полицейских получил рубленую рану головы, несмотря на это совместно со своими коллегами сумел обезоружить злоумышленника. Тот был доставлен в территориальный следственный отдел и задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. В минувшую субботу по ходатайству органов следствия суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавшему полицейскому была своевременно оказана медицинская помощь», - сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области. 

Следствие по уголовному делу продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая оценит степень тяжести вреда, причиненного здоровью полицейского. Уголовное дело может быть переквалифицировано в зависимости от хода расследования дела. Сейчас подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Его проверяют на причастность к совершению им иных общественно опасных деяний.

Теги: полицейский топор
 

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