Череповчане вошли в десятку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по конному спорту

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Череповчане вошли в десятку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по конному спорту (дисциплина выездка) «Гордость России, Кубок отечественного конезаводства»

Соревнования прошли в КСК «Новый век» Московской области 26-29 июля. Наш регион представляли конники «Спортивной школы №1» г. Череповца, воспитанники тренера Надежды Гордеевой.

В категории дети 6 место заняла Вероника Ласточкина на лошади Забава, 7 стала Лилия Рачевскис на лошади Габион.

В категории юноши/девушки Дарья Шевердякова на лошади Сильвер замкнула десятку сильнейших. Выполнив норматив 1 взрослого спортивного разряда.

Теги: конный спорт
 

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