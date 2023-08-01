Череповчане вошли в десятку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по конному спорту (дисциплина выездка) «Гордость России, Кубок отечественного конезаводства»

Соревнования прошли в КСК «Новый век» Московской области 26-29 июля. Наш регион представляли конники «Спортивной школы №1» г. Череповца, воспитанники тренера Надежды Гордеевой.

В категории дети 6 место заняла Вероника Ласточкина на лошади Забава, 7 стала Лилия Рачевскис на лошади Габион.

В категории юноши/девушки Дарья Шевердякова на лошади Сильвер замкнула десятку сильнейших. Выполнив норматив 1 взрослого спортивного разряда.