Элементы соколиной охоты смогут увидеть вологжане 12 августа

12 августа в Вологде во второй раз пройдет фестиваль «Русская охота». Принять в нем участие могут не только профессионалы, но и любители природы и активного отдыха. Сообщает у себя на странице губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Этот фестиваль — новое для нашего региона направление событийного туризма. Он знакомит с традициями и историей русской охоты и гастрономическими особенностями Русского Севера. На территории музея «Семенково» будет организовано несколько тематических площадок: обучение навыкам охоты, ярмарка, развлечения и фотозона"

Программа разнообразная, рассчитана как на взрослых, так и на детей. С помощью манков профессионалы продемонстрируют способы подманивания диких животных. Все желающие смогут посмотреть на работу борзых собак и увидеть элементы соколиной охоты. Пройдут мастер-классы, будет организована выставка трофеев, выступят творческие коллективы.