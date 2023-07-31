В Вологдской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехмесячного ребенка

В Вологде возбудили сразу несколько уголовных дел после личного приема руководителя СУ СК России по Вологодской области Геннадия Яшина.

28 июля 2023 года в следственном отделе по г. Вологда руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин принял граждан, которые обратились к нему за помощью.

В Яшину обратились родители 4-месячного мальчика, который скончался в начале июня 2023 года в детской больнице областного центра. По их мнению, произошедшее стало возможным в результате неквалифицированной медицинской помощи и неверно выставленного диагноза. Еще одна заявительница из Вологды сообщила, что в результате ненадлежащего лечения в городской больнице, умерла ее 63-летняя мать.

"Геннадий Юрьевич, выслушав заявителей, поручил руководителю следственного отдела по г. Вологда И.Л. Мокиевскому возбудить уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ход расследования обоих дел поставлен на контроль в областном аппарате ведомства. Правовая оценка действиям (бездействию) медицинских работников будет дана после оценки всех полученных доказательств с учетом выводов комиссионных судебно-медицинских экспертиз, производство которых планируется в Судебно-экспертном центре СК России", - сообщили с следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Также к руководителю следственного управления обратилась вологжанка с вопросом длительного непринятия мер к расселению аварийного многоквартирного дома на ул. Чернышевского, в котором она вынуждена проживать.

"Несмотря на решение суда о признании дома аварийным и подлежащим расселению, с 2017 года компетентные структуры бездействуют. Г. Ю. Яшин дал указание возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации областного центра, выразившейся в неисполнении своих обязанностей, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов жильцов дома (ч. 1 ст. 293 УК РФ), представить доклад о ходе и результатах его расследования, о мерах к восстановлению жилищных прав граждан".

Кроме того, были приняты и другие граждане по проблемным вопросам, которые получили ответы и разъяснения.