В Череповецком районе полицейские помогли доставить в больницу истекавшего кровью мужчину

[ Общество ]

В Череповецком районе сотрудники ГИБДД сопроводили в больницу машину с мужчиной, которому требовалась срочная медицинская помощь.

22 июля 29-летний пострадавший сильно поранился во время строительных работ на даче. Травма сопровождалась обильной кровопотерей и родственники решили отвезти его в больницу.

«На подъезде к городу образовался дорожный затор. Среди автомобилей родные пострадавшего заметили патрульную машину ДПС и обратились за помощью к полицейским», - сообщает районный отдел МВД.

Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Василий Спащук и лейтенант полиции Данил Филин сопроводили машину с пострадавшим в больницу, где ему оказали помощь.

Мать мужчины в письме на имя начальника ОМВД России по Череповецкому району подполковника полиции Евгения Зорина поблагодарила полицейских за понимание и человеческое отношение, а также пожелала им здоровья и спокойной службы.

Теги: помощь полицейские пострадавший травма
фото ОМВД РФ по Череповецкому району
 

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