В Белозерске владелец магазина не платил продавщице, сказав, что она у него не работала

В Белозерске суд рассмотрел иск местной прокуратуры о взыскании с предпринимателя задолженности по зарплате перед работницей.

Установлено, что 52-летняя жительница Белозерска в течение четырёх месяцев работала в магазине ответчика продавцом и дворником. Трудовые отношения в установленном порядке они не оформляли. Когда появилась задолженность по зарплате, женщина обратилась в прокуратуру.

«Работодатель в судебном заседании суду пояснил, что никогда не допускал данную женщину к исполнению трудовых обязанностей продавца и дворника», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Факт работы женщины удалось доказать благодаря показаниям свидетелей и договором предпринимателя с местным филиалом Росгвардии, в котором одним из ответственных за сдачу магазина под охрану значилась вышеуказанная продавщица.

При таких обстоятельствах суд обязал ответчика внести в трудовую книжку запись о приеме на работу и увольнении, внести индивидуальные данные работника в отделение фонда пенсионного и социального страхования, а также взыскал с него 22667 рублей 46 копеек задолженности по зарплате.