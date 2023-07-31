Сбербанк оштрафовали за навязчивые звонки вологжанину

Вологодское управление Федеральной службы судебных приставов привлекло ПАО «Сбербанк» к административной ответственности и назначило штраф 60 тысяч рублей. Банк обвинили в незаконных действиях при возврате просроченной задолженности. На банк пожаловался должник, которому постоянно звонил робот-коллектор. Частота превышала количество допустимых законом коммуникаций.

Кредитная организация обратилась в суд. Банк, оспаривая в суде постановление о привлечении к ответственности, ссылался на то, что при телефонных звонках непосредственного взаимодействия с должником не осуществлялось: либо бросали трубку, либо происходили помехи связи. Однако арбитражный суд данные доводы не принял.

"Законом о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности установлены периодичность и частота непосредственных взаимодействий кредитора с должниками; закон не предусматривает минимально достаточную продолжительность такого взаимодействия для того, чтобы считать его состоявшимся; сам факт набора телефонных номеров и соединения с абонентом с превышением установленных законом ограничений свидетельствует о наличии правонарушения независимо от продолжительности разговора и результата, ожидаемого от него". - сообщили в четырнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Суд отказал в удовлетворении требований Банка. Решение подтвердил Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.