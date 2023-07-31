В Грязовце мужчина при задержании съел пакет с наркотиком, который купил у знакомого

В Грязовце суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Установлено, что вечером 18 января 2022 года подсудимый в ходе личной встречи за 4000 рублей продал знакомому запрещённое вещество весом 0,78 грамма. Однако в суде он не признал вину и сказал, что никому ничего не продавал.

Свидетель – знакомый подсудимого, который и купил у него запрещённое вещество – рассказал, что употребляет наркотики с 16 лет и давно знаком с обвиняемым.

«При встрече он получил от него пакетик с нужным ему средством и положил его в карман куртки. Через несколько минут подъехали сотрудники полиции. Пока они к ним подбегали, то он достал из кармана куртки указанный выше пакетик, положил его к себе в рот и проглотил», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Впоследствии наркотическое вещество было обнаружено и изъято полицейскими.

Суд назначил наркосбытчику, который был судим ранее и имеет непогашенную судимость, наказание в виде восьми лет и четырёх месяцев колонии особого режима.