Житель Вытегры избил бывшую жену на глазах у детей и тещи

В Вытегре сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя, который угрожал расправой бывшей супруге.

Сообщение о скандале в квартире дома на улице Лермонтова поступило около часа ночи.

«В квартире росгвардейцы обнаружили гражданина, который замахивался рукой на женщину. В помещении также находилась ее мать и несовершеннолетние дети», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Потерпевшая рассказала, что бывший муж пришёл к ней ночью выяснить отношения и несколько раз ударил её по голове и туловищу. Мужчина также угрожал ей расправой. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.