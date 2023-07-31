В Вологде мужчина съел фрукты в магазине и угрожал расправой охраннику

[ Происшествия ]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего местного жителя, который устроил дебош в супермаркете на улице Ленинградской.

«Один из посетителей в торговом зале съел фрукты и не расплатился за них. Работники магазина по камерам видеонаблюдения заметили этот инцидент и, когда гражданин вышел из магазина, потребовали внести оплату. Мужчина стал возмущаться, ругаться грубой нецензурной бранью, а затем ушел», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Спустя некоторое время мужчина вернулся и стал угрожать расправой охраннику магазина. Прибывших на место росгвардейцев он пытался хватать за одежду. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Теги: супермаркет дебошир Росгвардия задержание
 

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