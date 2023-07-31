Вологодские политики и бизнесмены побывали на крупнейшем китайском экономическом форуме

[ Общество ]

Вологодские политики и бизнесмены побывали на крупнейшем китайском экономическом форуме и презентовали свой регион.

От Вологодской области Китай посетила делегация партии «Справедливая Россия – за Правду» в составе политиков и предпринимателей. Делегация приняла участие в X Международном форуме по поддержке малых и средних предприятий России и Китая, прошедшем в китайском городе Иу провинции Чжэцзян.

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Вологодскую область на форуме презентовал депутат Законодательного собрания области, председатель Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владислав Зворыкин.

«Помимо меня, от Вологодской области в Китай ездили также два предпринимателя – заместитель директора ООО «Мясная империя» Норик Джаназян и Александр Хлынов, представлявший НПО «Аконит». Предпринимателям удалось встретиться с лидерами китайского рынка в своей сфере и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. В частности, представитель ООО «Мясная империя» договорились о поставках оборудования и подписали все предварительные соглашения», - рассказал РБК Вологда Владислав Зворыкин.

На форуме было подписано соглашение о намерениях между недавно созданной Ассоциацией «Северный лес», в которую входят в том числе и вологодские предприятия с одной из крупнейших китайских компаний Taomu information Technologies Co, Ltd.

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия - за правду" предложил создать совместную группу по поддержке малого и среднего бизнеса. По его мнению это необходимо для реализации долговременной стратегии по сотрудничеству между Китаем и Россией.

«Китай становится крупнейшим торговым партнером России. За четыре месяца этого года товарооборот между нашими странами вырос на 41,3%. Это, несмотря на то, что мировая торговля находится в подавленном состоянии. По итогам 2023 года мы, вероятно, выйдем на беспрецедентный уровень в 200 млрд долларов. Причем, две трети наших расчетов уже идут в национальных валютах, что говорит о конце монополии доллара», – цитирует Сергея Миронова пресс-служба партии.

Владислав Зворыкин поддерживает мнение своего коллеги по партии. Это поможет убрать культурные и языковые барьеры между странами.

«Уверен, что уровень партнерства с Китаем может вырасти кратно при отсутствии языкового и культурного барьера. Именно поэтому необходимо создавать рабочую группу, которая будет способствовать устранению такого барьера», - уверен Владислав Зворыкин.

Для пример Зворыкин привел ситуацию, когда одна из волгодских компаний около года неудачно вела переговоры с китайским поставщиком оборудования. Только после того, как к общению были подключены представители политической и бизнес-миссии, партнерскую связь между предприятиями удалось установить.

Эта ситуация показательна. Бизнес не всегда самостоятельно может установить прямой контакт. Для этого и необходима подобная рабочая группа. Считает Владислав Зворыкин, который в нее вошел.

Теги: Китай бизнес лес депутаты
 

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