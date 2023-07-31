Мэр Вологды стал заместителем председателя Российского экологического общества

В Москве прошла отчетно-выборная Конференция Российского экологического общества под председательством Рашида Исмаилова. На встрече обсуждались итоги работы РЭО за 5 лет и перспективы развития организации. Ее участником стал мэр Вологды Сергей Воропанов как руководитель первого в России муниципалитета, где принят и реализуется Экологический стандарт города. По итогу конференции он был выбран заместителем председателя Российского экологического общества.

«Вологда еще в 2021 году выбрала для себя экологический путь развития, и не просто его декларирует, а реально работает в этом направлении. Под руководством Сергея Воропанова совместно с РЭО разработан и реализуется первый в России муниципальный Экостандарт, действуют эффективные проекты с конкретными результатами, многие вошли в число лучших экологических практик на российском уровне. Сейчас важно предлагать территориям успешные кейсы – не только идею, но и механизм ее реализации. И уверен, что на посту заместителя председателя Российского экологического общества Сергей Воропанов как практик сможет активизировать эту работу», - отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

На конференции Сергей Воропанов представил результаты работы в рамках стратегии «ЭкоВологда2030». На эти цели работают 32 муниципальных проекта, в реализации стратегии участвуют более 50 тысяч жителей города и свыше 150 компаний. 3 крупнейших промышленных предприятия присоединились к Экостандарту. Для реализации проектов активно привлекаются средства федерального и регионального бюджетов. В частности, в рамках нацпроекта «Экология» в Вологде начинается рекультивация свалки на ул. Мудрова, благодаря чему будет ликвидировано ее негативное воздействие на окружающую среду, улучшена экологическая обстановка. Также за 2 года привлечено более 850 млн рублей внебюджетных средств – инвестиции бизнеса и гранты.

Также Сергей Воропанов подчеркнул, что во многом благодаря совместной работе с Российским экологическим обществом Вологда стала лидером экологической повестки на российском уровне и получила возможность представить свой опыт на крупнейших российских и международных мероприятиях, включая Евразийский экономический форум и Петербургский международный экономический форум.

«Сейчас мы выстраиваем Модель трансформации Вологды в ESG-город устойчивого развития. При этом экологическая повестка является драйвером экономического и социального развития. Вологда всегда готова участвовать в пилотных проектах и нарабатывать опыт для других городов. Сейчас совместно с РЭО отрабатываем «пилот» по Экостандарту города, по Эколого-социальному стандарту в управлении городов, с ВЭБ.РФ – по Индексу качества жизни, а муниципальный проект по созданию экосистемы развития электротранспорта уже вошел в качестве пилотного в федеральную программу. Ближайшая задача - развитие молодежного крыла экоповестки, внедрение практики бизнес-процессов, снижающих негативное воздействие на окружающую среду, среди молодых предпринимателей. Хочу поблагодарить РЭО за оказанное доверие и за высокую оценку работы команды города Вологды и активных вологжан. Будем работать для распространения успешного экологического опыта в других субъектах РФ», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Российское экологическое общество» — это национальное объединение экологически ответственного бизнеса, органов государственной власти федерального и регионального уровня, эколидеров и граждан, которое ставит главной своей задачей повышение уровня экологической ответственности во всех сегментах власти и общества. РЭО участвует в создании экономических механизмов для «зеленого» финансирования и в проектной работе, занимается общественной экспертизой и информационным сопровождением природоохранных практик, экологическим просвещением.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов возглавляет также городской Координационный совет по экологии, который курирует реализацию стратегии «ЭкоВологда 2030».

