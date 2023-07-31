За выходные двое водителей погибли в ДТП на дорогах Вологодской области

[ Происшествия ]

Двое водителей погибли на дорогах Вологодской области за минувшие выходные.

29 июля на 127 километре автодороги Вологда – Медвежьегорск в Кирилловском районе столкнулись автомобили ВАЗ-2111 и «Хендай Санта Фе». По предварительной информации, 35-летней водитель отечественного авто выполнял обгон в зоне действия запрещающего знака и столкнулся с иномаркой под управлением 48-летнего мужчины. От полученных травм водитель ВАЗа погиб на месте, а водителя иномарки и двух его пассажиров – 47-летнюю женщину и 14-летнего подростка – госпитализировали.

Второе смертельное ДТП произошло на 393 километре автодороги Москва – Архангельск в Грязовецком районе 30 июля в 04:10.

«По предварительной информации мужчина, 1991 г.р., управляя автомобилем ВАЗ - 2103, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

С тяжёлыми травмами водителя доставили в реанимационное отделение, где он скончался.

Теги: ДТП гибель людей пострадавшие
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области
 

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