В Вологодской области планируют отреставрировать усадебный комплекс стеклозаводчиков Позен

В Вологодской области отреставрирован храм Иоанна Богослова, которые был закрыт почти сто лет. Земля, на которой он находится, принадлежала семье промышленников польского происхождения Позен, которые создали в селе Анисимово стекольную фабрику и построили усадьбу.

После революции храм был закрыт, усадьба семьи Позен со временем также пришла в упадок. Но неравнодушные предприниматели и архитекторы восстановили храм и планируют реставрацию усадебного комплекса стеклозаводчиков.

По словам социального предпринимателя Дмитрия Карлина храм был отреставрирован по науке. Краска немецкого производства была изготовлена по технологиям того времени, цвет реставраторы пытались максимально воссоздать.

"Церковь не работала, тут был клуб. Я помню, фильмы шли в этой церкви, но я ведь тогда маленький был, не осознавал этого, осознание позже пришло", – рассказывает житель деревни Анисимово Игорь Курбатов.

История усадьбы рассказывает, что Позены после покупки дома, основали в Анисимово стекольный завод бутылочного производства. Семья Позен построила храм и школу, которая, все еще работает.

Сейчас усадьба больше похожа на двухэтажный типовой сруб, но это на самом деле историческая усадьба конца XIX века в стиле классицизм. В прошлом здание было стилизовано под камень, а внутри отштукатурено. В советское время от былой роскоши оставалось все меньше деталей, но сильнее всего дом пострадал в 90-е – тогда из здания вынесли все, включая печи и дубовый паркет.

Архитектор-реставратор Антон Мякишев рассказал, что в плинтусах остались следы паркетной доски, также был найден изразец печи с номером и маркой завода производства, то есть можно было определить по каталогам XIX века, какая была печь. Сейчас идет подготовка документации для реставрации. Жители и команда специалистов надеются, что у них получится восстановить усадьбу.