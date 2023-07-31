В Череповце девушка испортила новые отношения бывшего, отправив его возлюбленной «дикпик»

В Череповце суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшего сожителя.

Установлено, что подсудимая и мужчина состояли в отношениях с 2020 по 2021 год. В этот период они обменивались фотографиями, в том числе интимными. Когда они расстались, потерпевший начал встречаться с другой девушкой. В июне 2022 года обвиняемая, узнав об этом, не поверила в серьёзность их отношений и связалась с новой избранницей бывшего сожителя.

«В подтверждение своих слов его бывшая девушка направила ей фрагменты переписки с молодым человеком в социальной сети, а также фотографию полового органа, которую он ей присылал. Девушка поверила ее словам, поскольку фото было сделано на фоне интерьера квартиры, в которой они в тот момент проживали», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая не признала вину и пояснила, что отправила фотографии только по просьбе девушки, а потерпевший заявил, что не давал ей на это разрешения.

«Считает, что действиями подсудимой ему причинены нравственные страдания, а также испортились отношения с его девушкой», - также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей в доход государства. С неё также взыскали пять тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Череповчанка пыталась оспорить решение, но его оставили без изменений.