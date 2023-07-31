Вологодское "Лето в кремле" завершится этномузыкой

Концертом уникального проекта "Этносфера" завершится вологодское «Лето в Кремле». Заключительным станет концерт "Новое дыхание традиций".





Для слушателей выступят участники проекта "Этносфера", который объединяет выдающихся музыкантов, композиторов, фольклористов, творчество которых связано с этнической культурой народов России. В его состав входят Сергей Клевенский, Михаил Оленченко, Дмитрий Власенко и солисты ансамбля "Веретенце". Руководитель проекта – выдающийся пианист Сергей Филатов.

"Проект "Этносфера" – это настоящее культурное движение, целью которого является привлечение внимания профессиональных музыкантов, творческой молодежи и всех, кого волнует судьба отечественной культуры, к проблеме сохранения и развития русской традиции в новых формах современной музыки", – говорят в Вологодской филармонии.

Концерт состоится 6 августа в Консисторском дворике Вологодского кремля. Начало в 18:00.

"Этносфера" объединяет древнерусское хоровое пение и джаз, фьюжн и эстраду, рок и электронные композиции.

Фестиваль "Лето в кремле" проходит в Вологде одиннадцатый раз. Его особенность в том, что все мероприятия проходят под открытым небом в стенах Вологодского кремля, где стены кремля, колокольный звон и щебет птиц становятся естественными декорациями.

В этом сезоне в кремлевских стенах выступили театральные звезды, а также известные и популярные коллективы. Например, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, народный артист РФ Валерий Баринов, Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота России и "Фонограф-Джаз-Бэнд" народного артиста России Сергея Жилина.

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