Вологжан приглашают в гости к купчихе Гликерии Красненьковой. Именно в ее образе экскурсовод расскажет о доме первой половины XIX века, в котором сейчас расположена городска библиотека №15.

"Многие наверно помнят, что Вологда была деревянной вплоть до 60-х годов ХХ века. В нашем городе можно встретить все основные типы деревянных особняков XIX – начала XX века: дворянские, купеческие и мещанские. Наша библиотека тоже находится в деревянном доме, некогда принадлежавшем купчихе Гликерии Никифоровне Красненьковой. 10 августа в 17.00 мы приглашаем вас в гости к Гликерии Красненьковой, в образе которой предстанет экскурсовод Елена Пологих", - сообщают в библиотеке.

Экскурсовод расскажет историю дома и еще нескольких деревянных зданий города. Несколько музыкальных произведений исполнит вологжанин Даниил Шишкин.

Вход свободный. Адрес библиотеки: Вологда, Советский пр., 48.

Гликерия Никифоровна Красненькова крестьянка, вышедшая замуж в 1879 году за купца, имеющего капитал 44 тысячи. Но в 1880 году она овдовела. В наследство ей досталось 2 судна, вполне доходное дело, дом и конюшня. За год она преумножила наследство с 44 тыс. до 240 тыс. рублей. Стоит отметить, что она далеко не единственная владелица дома, но вошла в историю особняка, как последняя.

Последние сведения о Гликерии Никифоровне указаны в списке на голосование в 1918 году. На тот момент ей было 57 лет.

В 1918 году большинство купеческих домов было национализировано. В старинных особняках исчезли пышные интерьеры, открылись комиссариаты и нархозы, многие дома стали коммунальными квартирами для рабочих. Так и в доме Гликерии Красненьковой не сразу появилась библиотека, после революции там располагались коммунальные квартиры.

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