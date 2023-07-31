Депутат Госдумы Чернышов заявил, что в России эпидемия "скрытой безотцовщины"

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России. Он привел данные опроса, по которым среднестатистический отец в России уделяет своим детям всего полчаса в день.

Такое отношение к своим детям со стороны мужчин Чернышов назвал "скрытой эпидемией безотцовщины".

"Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто – лучшим другом! Сегодня роль отца как никогда приобретает важнейшее значение. Кроме того, включённость мужчин в воспитание и общение с детьми – это ключевой фактор для сохранения семьи", – прокомментировал РИА Новости Чернышов результаты исследования.

По данным исследования, московские отцы проводят со своими детьми в среднем 35 минут в день, 18 процентов на общение с детьми выделяют около 15 минут. Мужчины оправдывают свое поведение работой и делами. Таких оправдывающихся 56 процентов. 23 процента сказали, что не знают, чем заниматься с детьми. 89 процентов мужчин заявили, что хотели бы больше внимания уделять детям, 52 процента сказали, что на интересные развлечения не хватает денег.

Анонимный опрос проводился с 20 по 27 июля путём анкетирования в социальных сетях и интервью на улицах Москвы. Всего в исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.