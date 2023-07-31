В Вологодской области откроется третий "Кванториум" для школьников

Школьный технопарк «Кванториум» появится в Вологде в Центре образования № 42. Кабинеты уже отремонтированы, завершаются поставки мебели и оборудования. На очереди – «брендирование» помещений, установка и подключение современной техники.

В первой половине дня в «Кванториуме» будут проходить практические занятия по общеобразовательным предметам для учащихся, а во второй реализуют дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-научной направленности для всех желающих.

«Школьные технопарки создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Их работа направлена на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов школьников к науке, - рассказал первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

В 2021 году первый «Кванториум» был создан в Череповецкой средней общеобразовательной школе №14, в 2022 году – в образовательном центре №11 Череповца. На площадках размещены ноутбуки, интерактивные панели, цифровые лаборатории и микроскопы, наборы для занятий по робототехнике и изучению технологий связи и «интернета вещей», а также роботы-манипуляторы и 3D-принтеры.

«Кванториумы» позволяют повышать качество образования, способствуют развитию олимпиадного движения, ориентации школьников на получение профессий, востребованных экономикой страны и региона», - добавил Эдуард Зайнак.

Всего в Вологодской области до конца 2024 года по итогам конкурсных отборов Министерства просвещения РФ будут созданы семь школьных технопарков.