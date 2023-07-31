Вологжане завоевали две медали на Чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов, который прошёл в Чебоксарах 28-30 июля.

Алексей Рахманский стал чемпионом России среди мужчин старше 35 лет (возрастная группа М55) в беге на 400 м с результатом 56,38. Для вологжанина эта золотая медаль стала уже третьей в текущем летнем спортивном сезоне, ранее Рахманский одержал победу на Кубке России среди ветеранов и в Открытом Первенстве страны в категории Masters (35 лет и старше).

Ещё одну медаль в копилку области принёс Анатолий Бобров из Великого Устюга. Легендарный устюжанин, в свои 73 года, выиграл "серебро" среди мужчин старше 70 лет.

Всего на соревнования было зарегистрировано 517 участников, а сам турнир прошёл на стадионе «Олимпийский».

