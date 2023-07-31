В Вологодской области изменится расписание пригородных поездов

[ Общество ]

У вечернего поезда Вологда 1 – Буй изменится расписание с 5 августа по 22 сентября, у поезда выходного дня Бабаево – Вологда 1 – 13, 19 августа. Это связано с проведением на Северной железной дороге плановых ремонтно- путевых работ.

В РЖД просят пассажиров учитывать изменения в расписании при планировании поездок.

"Напоминаем, что ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках".

Подробную информацию можно узнать на сайте компании-перевозчика и на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, с помощью
мобильного приложения, в Центре поддержки клиентов по телефону 8-800-775-00-00.

Теги: электрички РЖД
 

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