В Вологодской области изменится расписание пригородных поездов

У вечернего поезда Вологда 1 – Буй изменится расписание с 5 августа по 22 сентября, у поезда выходного дня Бабаево – Вологда 1 – 13, 19 августа. Это связано с проведением на Северной железной дороге плановых ремонтно- путевых работ.

В РЖД просят пассажиров учитывать изменения в расписании при планировании поездок.

"Напоминаем, что ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках".

Подробную информацию можно узнать на сайте компании-перевозчика и на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, с помощью

мобильного приложения, в Центре поддержки клиентов по телефону 8-800-775-00-00.