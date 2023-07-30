Футболисты «Динамо-Вологда» со счётом 2:0 на выезде обыграло ФК «Тверь» во втором туре Чемпионата LEON Второй лиги, "Дивизион "Б".

У победителей голами отметились Иван Костылев на 52 минуте и Кирилл Корепов на 68-й.

«Тяжёлая игра, и по тому как она сложилась можно разделить её на два тайма. Мне кажется в первом тайме две команды больше были ориентированы на такую дисциплинарную игру и максимально надежную в обороне. По этому очень маленькое количество опасных моментов, и со стороны хозяев, и с нашем стороны. Второй тайм, мы вышли, команда «Тверь» очень активно провела начало второго тайма, создала несколько опасных моментов, но в целом потом мы перехватили инициативу, реализовали стандарт. Мы готовились к тому, чтобы реализовывать стандарты... Ну и у нас прошла та атака, которую мы готовили и все хорошо для нас закончилось.Соперник свои моменты не реализовал, а мы реализовали...», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо-Вологда» Рудольф Чесалов.