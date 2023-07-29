"Кубок Беляева" остался в Череповце

В Череповце завершился предсезонный хоккейный турнир на призы лётчика-космонавта Павла Беляева. В этом году в нём приняли участие четыре коллектива выступающие в МХЛ и НМХЛ. Два местных: «Алмаз» и «Металлург», ярославский «Локо 76» и «СКА--Карелия».

Команды сыграли групповой этап и плей-офф. На предварительном этапе «Алмаз» с двумя победами в трех матчах занял второе место. "Металлурги" с нулем в графе "набранные очки" замкнул квартет.

Решающие матчи прошли в четверг и пятницу. В полуфинале «Металлург» проиграл «Локо 76» - 1:5, а «Алмаз» был сильнее «СКА-Карелия» - 3:0.

В заключительный день турнира «Металлург» и «СКА-Карелия» сошлись в матче за "бронзовые" медали. Основное и дополнительное время встречи завершилось в ничью - 5:5. А в серии послематчевых буллитов удачливее были хозяева, итог матче 6:5.

«Провели заключительную игру турнира с командой «СКА-Карелия». Матч за третье место. Был груз от трех поражений подряд. Когда говорили об установке на игру, помимо разговоров о тактике, постарались немного разрядить обстановку и предложили ребятам забить не меньше 5 голов. Эта шутка больше всего и повлияла на них. Мы увидели у ребят огромное желание забить. Создавалось много моментов, могли забить сегодня больше голов, хорошо сыграл вратарь соперника. Приятно было посмотреть на ребят, все сражались, бились, хотели отличиться и показать в последней игре, что они достойны быть в этой команде. Всё получилось и по результатам мы стали третьими», - сказал после игры главный тренер МХК «Металлург» Андрей Хабаров.

В финале сошлись «Алмаз» и «Локо 76». Подопечные Егора Башкатова вели после первого периода 3:0. В середине второй двадцатиминутки позволили гостям из Ярославля приблизиться к себе на расстояние одной шайбы. Но последнее слово в этом матче осталось за "молодёжкой" "жёлто-чёрных". Итог встречи 6:2. «Алмаз» завоевал "Кубок Беляева", а также взял реванш за поражение от "железнодорожников" (1:6) на предварительном этапе.

«Очень хорошее начало: первый период повели в счете 3:0, ребята хорошо двигались, особенно нападающие, вели шайбу. Первый период был очень хороший. Потом игру поломали удаления, но это было полезно. Все полезно потренировать, предсезонная подготовка и должна быть такой», - подвел итог турнира главный тренер «Алмаза» Егор Башкатов https://vk.cc/cpNCbo

Команды продолжат подготовку к сезону в Молодёжной хоккейной лиге, который стартует в сентябре.