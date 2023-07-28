В Совете Федерации только один человек не проголосовал за увеличение призывного возраста. Это сенатор Андрей Клишас. Он воздержался. Остальные проголосовали «за», выступивших «против» в верхней палате парламента не было.

В итоге Госдума и Совфед одобрили закон с повышением только верхней границы призывного возраста — до 30 лет

«Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — цитирует Клишаса ТАСС.

Инициативу об изменении границ призывного возраста выдвинул министр обороны Сергей Шойгу. Он предлагал поднять его пределы с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет. Эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.

Весной был подготовлен законопроект, согласно которому призывной возраст сдвигался, но после первого чтения депутаты решили оставить ранний возраст призыва 18 лет. И подняли верхнюю границу - до 30 лет.

В третьем чтении за это проголосовали 335 депутатов, против высказались 13 депутатов партии "Новые люди" и один независимый депутат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Против установления призывного возраста с 18 до 30 лет выступал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.