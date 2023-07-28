В Череповце спасатели вызвали полицейских на зооволонтеров, которые снимали котенка с дерева

В Череповце на зооволонтёров, которые снимали котёнка с дерева, вызвали полицейских, сообщает 35media.

По данным издания, инцидент произошёл 26 июля: на дерево около дома №129 на улице Ленина забрались котята. Один из них упал на асфальт и его унесла кошка, а второй 12 часов оставался на высоте четвёртого этажа.

«Мы решили потрясти ветку, чтобы поймать упавшего котенка на растянутый плед внизу. Один из пареньков полез на дерево и застрял, не смог спуститься по тонким, скользким после дождя веткам. Мы стали вызывать помощь по телефону “112”», - рассказала 35media зооволонтёр Наталья Холодная.

Вскоре на место прибыл автомобиль городской спасательной службы.

«Из машины вышел мужчина в форме, спросил, что произошло. Мы пояснили, что на дереве застрял молодой человек. Честно сказали, что не уедем отсюда, пока не снимем котенка. И тогда спасатель, до этого лишь подсмеивавшийся, стал достаточно грубо с нами разговаривать, он сел в машину, хлопнул дверью и… вызвал полицию. Прибыл наряд полиции. Сотрудники, честно говоря, были в недоумении, не понимая, зачем их вызвали. Мы вели себя спокойно, объяснили им, что спасаем животное. Спасатели написали объяснительную», - также рассказала Холодная.

В итоге спасатели сняли молодого человека с дерева и уехали вместе с полицейскими. По просьбе волонтёров на место приехал владелец автовышки, с помощью которой с дерева сняли и котёнка. Животное забрали себе волонтёры.