Вологодская область займет у федералов 2,7 млрд рублей на реализацию национальных проектов

В правительстве Вологодской области заявили о том, что возьмут федеральный бюджетный кредит. По мнению властей, это ускорит реализацию национальных проектов в Вологодской области.

"Если в 2024 году из федерального бюджета предусмотрены трансферты на строительство, реконструкцию, капремонт или ремонт региональных объектов по национальным проектам, при этом регионы готовы выполнить работы уже в текущем году, возможно предоставление краткосрочных бюджетных кредитов сроком до 30 апреля 2024 года под низкую процентную ставку 0,1 % годовых", - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Вологодская область в текущем году воспользовалась такой возможностью и привлекает бюджетный кредит в объеме 2,7 млрд рублей, из которых первый транш в размере 1,7 млрд рублей будет привлечен в июле 2023 года.

Средства первого транша в полном объеме будут направлены на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения.

«Второй транш в объеме 1 млрд рублей планируется привлечь в октябре 2023 года - данные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры и на капитальный ремонт сельских домов культуры в пяти населенных пунктах области», – подытожила заместитель Губернатора, начальник Департамента финансов области Татьяна Голыгина.

Государственный кредит — это средства из государственного бюджета, которые предоставляются в форме кредитов лишь другим государствам или регионам, административно-территориальным единицам самой страны.

Кредиты регионам из федерального бюджета выдаются под символические 0,1% годовых. Предоставление бюджетных кредитов регионам в большинстве случаев сопровождается подписанием соглашений, в которых прописываются и желаемые для Федерации показатели, которые должен достичь регион, а также определенные ограничения для него. Из минусов федерального кредита то, что его придется возвращать и с процентами, пусть и с маленькими.



