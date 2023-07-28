В Грязовце откроется детская модельная библиотека с логотипом жирафа Терри

В Грязовце появится детская модельная библиотека. Пять миллионов рублей из федерального бюджета направлены на ремонт помещений, оснащение новой мебелью, современным оборудованием и пополнение книжного фонда. Ремонт внутренних помещений и крыльца проведен за счет окружного финансирования. Учреждение станет третьей в области детской модельной библиотекой.

«Две детские библиотеки активно работают в Соколе и Череповце, а всего в регионе уже шесть модельных библиотек. В этом году появится еще три – в селе Молочном, Великом Устюге и Грязовце. Благодаря глобальной модернизации библиотеки становятся учреждениями нового формата, центрами развития для детей и подростков. Здесь можно воплощать в жизнь проекты, связанные с чтением, проводить образовательные мероприятия и, наконец, просто остаться наедине с книгой, – отметил первый заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. – Детские модельные библиотеки – современные интеллектуальные площадки, которые становятся центрами притяжения молодежи и точно помогут детям полюбить книгу и чтение».

Грязовецкая детская библиотека прошлом году она отметила 75-летие. Учреждение с 1989 года располагается на втором этаже кирпичного здания в центральной части города. Сегодня у библиотеки – более трех тысяч читателей, а книжный фонд насчитывает 25 000 разнообразных изданий. Ежегодно здесь проводится более 350 мероприятий.

В учреждении работают инициативные библиотекари, которые находятся на одной волне с юными читателями и придумывают для них яркие интересные проекты, например, «Открываем в книжку дверь», «Расти с книгою малыш», «Лето с книгой» и многие другие. Для детей в библиотеке работают клуб «Деffчонки» и творческие кружки «Праздник красок», «Петелька за петелькой». Для самых маленьких читателей в 2014 году открылся центр чтения и развития «Почитайка». В 2022 году проект сотрудников детской библиотеки «МЕГАигры без границ: краеведческие интеллектуальные игры» стал победителем конкурса на соискание государственных грантов Вологодской области в сфере культуры и получил 200 тысяч рублей. В библиотеке появились настольные и напольные игры для ребят от 7 лет. Мегаформат помог увлечь детей – огромные кубики, яркие крестики и нолики, красочные клетки игры-бродилки очень понравились юным грязовчанам.

Капитальный ремонт в Грязовецкой детской библиотеке, который шел с апреля, завершен. В помещении появились новые окна и двери, выровнены стены и полы, отремонтированы системы отопления и электроснабжения, заменена сантехника. Благодаря ремонту библиотека станет доступнее для маломобильных читателей – обустроены пандус и санузел. Сейчас в библиотеке воплощается в жизнь дизайнерское решение под руководством одного из авторов проекта Игоря Никуличева. Также идет установка оригинальных светильников и декоративных панелей в залах и навигации в коридоре.

В основе дизайн-концепции – логотип библиотеки жираф Терри. Животное было выбрано неслучайно: оно символизирует творческий и индивидуальный подход к каждому юному читателю. Названия новых залов связаны с именем библиотечного талисмана. На «ТЕРРИтории чтения» разместится основной фонд для ребят от 7 до 15 лет. Для подростков появится «Литературная ТЕРРаса», а для младших школьников – «Зона приключений». Самых юных читателей ждут на «ТЕРРИтории дошколят». Для мастер-классов и занятий библиотечных кружков появится зал «ТЕРРИтория творчества» – сюда приобретут песочницу и мультимедийное оборудовани. В зале «ТЕРРИтория развития» разместятся информационная зона и игротека с настольными играми. Здесь будут проводиться основные мероприятия – пространство рассчитано на 80 гостей.

Торжественное открытие детской модельной библиотеки в Грязовце запланировано на начало октября.