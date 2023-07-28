В Чагодощенском округе краснокнижная птица попала в сети браконьеров

[ Общество ]

В Чагодощенском округе орлан-белохвост попал в западню. Вчера местные жители поселка Чагода Андрей Соболев и Александр Ворков вылавливали краснокнижную птицу из неприятности.

белохвост

Птица запуталась в рыболовных сетях.

"Вероятнее всего, орлан хотел посидеть на торчащем из воды дереве,но попал в западню. Подходить к такой хищной птице опасно,даже если у вас благие намерения. Спасатели верно поступили, накинув куртку на птицу. Мощными, но сырыми крыльями орлан смог «доплыть» до безопасного места", - сообщают в Облохотдепартаменте.

Стоит отметить, что в соответствии с правилами рыболовства сети в Вологодской области являются запрещенным орудием ловли рыбы. 
 

Теги: птицы краснокнижная птица
 

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