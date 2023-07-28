В Вологде женщину до смерти забил сожитель на фоне ревности

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту гибели 45-летней местной жительницы. В причинении ей смертельных травм подозревается её 31-летний ранее судимый сожитель.

«По данным следствия, около 23 часов 26 июля 2023 года между сожителями, находившимися у себя по месту жительства, в квартире дома на ул. Дальняя в г. Вологда, произошла ссора на почве ревности», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Пьяный подозреваемый до смерти избил потерпевшую, остался на месте происшествия и под утро сообщил о случившемся в экстренную службу. Мужчину задержали.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.