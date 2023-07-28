В Вологодской области за сутки три человека потерялись в лесах

27 июля в Вологодской области нашли трёх человек, потерявшихся в лесах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так в местечке Топорня Кирилловского округа ушла в лес и заблудилась 56-летняя женщина. В 15:12 её обнаружили спасатели, в медицинской помощи она не нуждалась.

В деревне Нагорное Вологодского округа ушли в лес и потерялись 38-летние мужчина и женщина. Около 21:00 сотрудники аварийно-спасательной службы вывели их из леса. В медицинской помощи они также не нуждались.

МЧС РФ напоминает, как не заблудиться в лесу:

1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться.

2. Изучите заранее место на карте.

3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

4. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и близких, к числу которых относятся: пожилые люди, и люди, имеющие различные заболевания, а также дети.