"За 10 лет ничего не изменилось": депутат гордумы раскритиковал доступность Вологодского аэропорта для инвалидов

Депутат гордумы Вологды Максим Выдров раскритиковал Вологодское авиационное предприятие в плане доступности аэропорта для маломобильных граждан.

Обеспечение доступности аэропортов СЗФО и обслуживание маломобильных пассажиров обсудили с представителями Ространснадзора

"Перед совещанием выехал в аэропорт Вологда, не был лет 9-10, ровно с тех пор, когда меня в самолет заносили и выносили буквально как мешок картошки. С тех пор, не поверите, ничего не изменилось. Мне и присутствующим коллегам было удивительно слышать от представителя аэропорта, что у здания аэровокзала, оказывается, есть и пандусы, и тактильные полосы, и санузлы, и мнемосхемы, и много чего еще.Пришлось на весь Северо-Западный федеральный округ разочаровать. А все потому, что надо иногда выходить из кабинетов и смотреть, что происходит на самом деле", - написал Максим Выдров.