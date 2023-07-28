Жители Белозерска собирают деньги на памятник местному поэту

В Белозерске местные жители собирают деньги на памятник местному поэту Алексею Шадринову.

"Алексей начал писать стихи в четвёртом классе. Его поэтические произведения сначала оценили школьные педагоги, а затем и экспертное сообщество. Перед уходом в армию в 18 лет поэт принял крещение, решил сжечь свои стихи и бросил их в печь, но по счастливой случайности рукописи удалось спасти. В 1991 г. был призван в армию, где по одной из версий был зверски замучен. Молодого поэта нашли мертвым", - рассказывают активисты.

По воспоминаниям учительницы русского языка и литературы Ирины Богомоловой, на выпускном экзамене по литературе Алексей читал комиссии свою поэму «Оборотень», «и когда остановился, боясь наскучить, удивлённые учителя просили его продолжать».

Посмертно вышла книга Алексея «Далёкий плач» (Вологда, 1994) и публикации в московских и вологодских журналах. В 1998 году родители передали архив с неизвестными стихотворениями и поэмами для публикации. Сборник избранных стихотворений и поэм Шадринова вышел в Москве в 2001 году.

Культурное сообщество Белозерска решило увековечить имя земляка. Сразу откликнулись белозерские учителя, одноклассники Алексея, бывшие ученики школы, которые писали сочинения, выступали на праздниках поэзии, посвященных поэту-земляку. Каждый день к акции «Памятник поэту» присоединяются новые люди. Поступают предложения, каким должен быть памятник, ограда.

Сбор средств ведётся на карту по номеру телефона 89633524942 (получатель Ирина Анатольевна Б.).