Владелец гостиницы "Вологда" пытается продать ее за 220 млн рублей

Владелец гостиницы "Вологда" не теряет надежды ее продать. Стоимость здания выросла до 220 миллионов рублей. Гостиница выставлена на продажу на сайте "Авито".

В объявлении говорится, что продается действующий гостиничный бизнес в городе Вологде. Здание гостиницы площадью 4911,8 кв. м включает 5 наземных этажей и один подземный. Вместимость – 236 постояльцев.

Вместе с гостиницей в продажу идет земельный участок – 2565 кв. м, 40 парковочных мест, в том числе собственная огороженная парковка во дворе на 20 м/м.

Номерной фонд включает 113 номеров разных категорий – от «Люкс» до «Бюджет». В гостинице действуют ресторан на 80 мест, банкетный зал на 40 мест, а также Бизнес-центр. Он включает 3 конференц-зала на 45, 25 и 20 человек. Залы оснащены проекторами, ноутбуками и звуковой аппаратурой.

Продавец заявляет, что срок окупаемости гостиницы - 6 лет.

Впервые гостиницу «Вологда» на Мира, 92 выставили на продажу вместе с земельным участком в 2018 году. Тогда ее цена была 148 млн рублей.

Напомним, первоначально гостиница «Вологда» принадлежала муниципалитету, но в октябре 2013 года город продал 100% акций ОАО «Гостиница «Вологда» за 144 569 000 рублей Богачевой Татьяне Николаевне. Как нам стало известно из собственного источника, она представляла интересы компании "Макси". Позднее, 25 июня 2014 года ОАО было преобразовано в ООО «Гостиница «Вологда», единственным учредителем которого, согласно данным rusprofile.ru, является владелец компании «Макси» Максим Роздухов.

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