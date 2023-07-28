В Вологодской области военкомат и психиатрическая больница встретились в суде

В Вологодской области военкомат и психиатрическая больница дошли до суда из-за невыплаты военными денег врачам, которые работали на комиссиях.

В арбитражный суд обратилось БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» с требованием к ФКУ «Военный комиссариат Вологодской области» о взыскании 276 858 рублей.

По мнению больницы, данную сумму комиссариат обязан выплатить в качестве компенсации среднего заработка врачей-психиатров, направленных в командировки для медицинского освидетельствования призывников в период 2016-2018 годов. Комиссариат оспаривал сумму иска, полагая, что в период нахождения в командировке врачу полагается выплата суточных в размере 100 рублей. Кроме того, заявил о пропуске срока исковой давности.