В Вологодской области военкомат и психиатрическая больница встретились в суде

В Вологодской области военкомат и психиатрическая больница дошли до суда из-за невыплаты военными денег врачам, которые работали на комиссиях.
В арбитражный суд обратилось БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» с требованием к ФКУ «Военный комиссариат Вологодской области» о взыскании 276 858 рублей.
По мнению больницы, данную сумму комиссариат обязан выплатить в качестве компенсации среднего заработка врачей-психиатров, направленных в командировки для медицинского освидетельствования призывников в период 2016-2018 годов. Комиссариат оспаривал сумму иска, полагая, что в период нахождения в командировке врачу полагается выплата суточных в размере 100 рублей. Кроме того, заявил о пропуске срока исковой давности.
"Арбитражный суд отметил, что обязанность компенсировать расходы медицинской организации в связи с проведением освидетельствования призывников установлена Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Однако заявленный иск удовлетворению не подлежит, поскольку больница пропустила срок исковой давности для взыскания долга", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.