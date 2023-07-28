В Вологодской области военкомат и психиатрическая больница встретились в суде

[ Общество ]

В Вологодской области военкомат и психиатрическая больница дошли до суда из-за невыплаты военными денег врачам, которые работали на комиссиях. 

В арбитражный суд обратилось БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» с требованием к ФКУ «Военный комиссариат Вологодской области» о взыскании 276 858 рублей.

По мнению больницы, данную сумму комиссариат обязан выплатить в качестве компенсации среднего заработка врачей-психиатров, направленных в командировки для медицинского освидетельствования призывников в период 2016-2018 годов. Комиссариат оспаривал сумму иска, полагая, что в период нахождения в командировке врачу полагается выплата суточных в размере 100 рублей. Кроме того, заявил о пропуске срока исковой давности.

"Арбитражный суд отметил, что обязанность компенсировать расходы медицинской организации в связи с проведением освидетельствования призывников установлена Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Однако заявленный иск удовлетворению не подлежит, поскольку больница пропустила срок исковой давности для взыскания долга", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Теги: военкомат психиатрическая больница суды
 

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